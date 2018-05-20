Rüştü Reçber: Fenerbahçe oyunuyla favori olmayan ama ismiyle şampiyon adayı bir takımdı

Fenerbahçe adına, büyük umutların olduğu ancak sadece kazanmasının yetmediği; rakiplerinin alacağı sonuçların da önemli olduğu bir maç izledik.

Sezonun geneline baktığımızda Fenerbahçe tıpkı geçen yılki gibi oyunuyla favori olmayan ama ismiyle şampiyon adayı bir takımdı.

Kimi zaman yaşadığı sorunlar ve sıkıntılar, kimi zaman oynadığı futbolun sonuçları, kimi zaman gel-gitlerin yaşandığı bir sezonda ve üstüne üstlük bugüne dek pek görülmemiş bir seçim atmosferi yaşayan Fenerbahçe’nin şu an geldiği nokta için ‘başarısızdır’ demek doğru olmaz. Ben her şeyi masaya yatırdığımda Fenerbahçe’nin başarılı olduğunu görüyorum. Uzun süre sonra yani 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılabilme bileti alıyorsun.

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Ligin en iyi futbol oynayan üç takımından ikisini geride bırakıyorsun.

Rüştü Reçber’in yazısı