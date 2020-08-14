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Yaramazlara biraz batar!

Russell Crowe’dan patlamada zarar gören Beyrut restoranına bağış: Anthony Bourdain de aynısını yapardı

Avustralyalı aktör Russell Crowe’un Beyrut’taki patlamada ağır hasar gören Le Chef isimli restoran için başlatılan kampanyaya ‘cömert‘ bir bağış yaptığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: gofundme.com

4 Ağustos’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta limanda yaşanan patlamada 200’ün üzerinde kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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Patlama alanıda yakın bir bölgede bulunan ve ağır hasar alan Le Chef isimli restoran için kitlesel fonlama sitesi gofundme üzerinden kampanya başlatıldı.

Kampanyayı başlatan isimlerden, bölgede çalışmış Independent muhabiri Richard Hall Twitter’dan “Russell Crowe isimli biri kampanyamıza çok cömert bir bağış yaptı. Ama bildiğimiz Russell Crowe mu emin değilim” paylaşımı yapınca bağışçının ‘bildiğimiz‘ Russell Crowe olduğu ortaya çıktı.

Oscar ödüllü oyuncu Twitter hesabından bağışı 2018 yılında hayatını kaybeden ABD’li şef, yazar ve belgeselci Anthony Bourdain anısına yaptığını, ‘hayatta olsa aynı şeyi yapardı’ diye düşündüğünü belirtti.

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Bourdain ‘Anthony Bourdain: No Reservations’ isimli programı için Beyrut’ta çekim yaptığı sırada ziyaret ettiği tek restoran Le Chef olmuştu. 2015 yılında yeniden Beyrut’a giderek bir program daha hazırlamış ve şehre aşık olduğunu belirtmişti.

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