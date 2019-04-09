Aktör Russell Crowe: İstanbul ve Fenerbahçe’yi seviyorum

Çanakkale Savaşı’nda kaybolan üç oğlunu arayan Avustralyalı bir babanın öyküsünü anlatan ‘Son Umut’ filminin büyük kısmını Türkiye’de çeken yönetmen ve oyuncu Russell Crowe, Twitter aracılığıyla İstanbul ve Fenerbahçe’ye sevgisini ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Hayatının büyük kısmını Avustralya’da geçiren ancak Yeni Zelanda vatandaşı olan Crowe, Twitter’da “Eğer İstanbul’u hiç görmediyseniz listenize ekleyin. Gerçekten dünyanın en mükemmel kentlerinden biri. O kenti seviyorum… ve Fenerbahçeyi” yazdı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü’nden ünlü oyuncuya yanıt gecikmedi. Crowe’un paylaşımını retweet eden kulüp İngilizce hesabından Crowe’un ‘Gladyatör’ filmlerindeki başarılı oyunculuğuna gönderme yaparak şu mesajı paylaştı:“Russell Crowe gibi sadece bir gladyatörün sarfedebileceği güçlü sözler. Her zaman bekleriz.”