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Yaramazlara biraz batar!

Rusların S-400’üne alternatif: ABD ile Türkiye, Patriot’ları müzakere ediyor

 

ABD, Rusya’dan S-400 füzesi almaya hazırlanan Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi satmak için müzakereye başladı.

Müzakere haberini, Reuters’a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow duyurdu.

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ABD, Türkiye’nin ‘ezeli rakibi’ Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alması durumunda yaptırımda bulunacağı sinyali vermişti.

Türkiye’nin NATO üyesi olmayan bir ülkeden savunma sistemi alması da tartışmaları beraberinde getirmişti.

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Kaidanow, ABD’nin S-400’e karşı Türkiye’yi Patriot’larla ilgili ikna etmeye çalıştığını dile getirdi.

ABD’li yetkili, Rus sistemine alternatif olarak kendi sistemlerinin Türkiye’ye satılması konusunda müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.

Kaidanow, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ilişkinin desteklenmesinin Patriotl’arla sağlanabileceğini söyledi.

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