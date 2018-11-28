Ruslardan yeni hamle: Kırım’a S-400 sistemi kurulacak

Rusya’nın, işgal ettiği Ukrayna toprağı Kırım’a füze savunma sistemi kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

DHA’nın Rus RIA haber ajansından aktardığına göre sistem bu yılın sonuna kadar faaliyete alınacak.

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Yarımadaya kaç yeni füze sistemi kurulacağı bilinmiyor.

Interfax haber ajansı da Kırım’a füze sistemi kurulacağını duyururken haberi Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırdı.

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Rusya’nın bu adımının, Ukrayna ile devam eden askeri kriz sürerken atması dikkat çekti.

Rusya donanmasındaki gemiler, Ukrayna’nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere Kerç Boğazı’ndan geçen üç Ukrayna savaş gemisine 25 Kasım’da sınır ihlali gerekçesiyle ateş açmıştı.

Rusya, Ukrayna’nın 24 denizcisiyle birlikte üç savaş gemisini de alıkoymuştu.