Ruslar YPG armasını sevdi: Afrin’deki birliğin komutanı Nevruz kutlamalarında

Rusya’nın Afrin’e konuşlandırdığı Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Volkov, Nevruz kutlamaları sırasında YPG arması taktı.

YPG’nin Rusya’nın Afrin kentinde üs kuracağını iddia etmesinin ardından Rusya savunma bakanlığı, YPG ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) karşı karşıya geldiği bölgede Ateşkesi İzleme Merkezi’nin bir şubesinin açılacağını dile getirmişti.

Afrin’e konuşlanan birliğin komutanı Tümgeneral Andrey Volkov’sa, “Türkiye sınırına yakın bölgede yer alan şehirde Rus bayrağının göndere çekilmesi bizim Suriye yönetimine destek veren kuvvet olarak bölgede güvenliğin garantörü olduğumuzu gösteriyor. Yerel halk Kürtlerle de temas halinde Suriye sınırının güvenliğini sağlayacağız” demişti.

Rusya’nın Afrin hamlesiyle Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonunda önünü kesmeyi amaçladığı değerlendirilirken, bölgedeki Rus birliklerin tıpkı ABD gibi YPG’lilerle de yakın temas halinde olduğu bir kez daha görüldü.

21 Mart Nevruz kutlamalarına katılan Rus tümgeneral Volkov, YPG flamalarının ve PKK lideri Abdullah Öcalan resimlerinin önünde objektiflere poz verdi.

Dahası Rus generalin kolunda da YPG arması bulunuyordu. Fotoğraflar sosyal medyada YPG’ye yakın hesaplarca yayılırken, DHA da kutlamaların Halep’te yapıldığını yazdı. Ancak tümgeneral Volkov’un komutasındaki birlikle Afrin’de olduğu tahmin ediliyor.

Ruslar, bir kez de Menbiç’in sınır köyleri Suriye askerlerine devredilirken, Menbiç Askeri Konseyi arması takarken görüntülenmişti. ABD’li komutanlar da daha önce YPG arması taktı.