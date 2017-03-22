Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Ruslar YPG armasını sevdi: Afrin’deki birliğin komutanı Nevruz kutlamalarında

 

Rusya’nın Afrin’e konuşlandırdığı Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Volkov, Nevruz kutlamaları sırasında YPG arması taktı.

Andrey Volkov kolunda YPG armasıyla (sağda) Fotoğraflar: Twitter / DHA

YPG’nin Rusya’nın Afrin kentinde üs kuracağını iddia etmesinin ardından Rusya savunma bakanlığı, YPG ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) karşı karşıya geldiği bölgede Ateşkesi İzleme Merkezi’nin bir şubesinin açılacağını dile getirmişti.

Afrin’e konuşlanan birliğin komutanı Tümgeneral Andrey Volkov’sa, “Türkiye sınırına yakın bölgede yer alan şehirde Rus bayrağının göndere çekilmesi bizim Suriye yönetimine destek veren kuvvet olarak bölgede güvenliğin garantörü olduğumuzu gösteriyor. Yerel halk Kürtlerle de temas halinde Suriye sınırının güvenliğini sağlayacağız” demişti.

Rusya’nın Afrin hamlesiyle Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonunda önünü kesmeyi amaçladığı değerlendirilirken, bölgedeki Rus birliklerin tıpkı ABD gibi YPG’lilerle de yakın temas halinde olduğu bir kez daha görüldü.

21 Mart Nevruz kutlamalarına katılan Rus tümgeneral Volkov, YPG flamalarının ve PKK lideri Abdullah Öcalan resimlerinin önünde objektiflere poz verdi.

Dahası Rus generalin kolunda da YPG arması bulunuyordu. Fotoğraflar sosyal medyada YPG’ye yakın hesaplarca yayılırken, DHA da kutlamaların Halep’te yapıldığını yazdı. Ancak tümgeneral Volkov’un komutasındaki birlikle Afrin’de olduğu tahmin ediliyor.

Ruslar, bir kez de Menbiç’in sınır köyleri Suriye askerlerine devredilirken, Menbiç Askeri Konseyi arması takarken görüntülenmişti. ABD’li komutanlar da daha önce YPG arması taktı.

Le Monde analizi: Rusya, Fırat Kalkanı’nın önünü kesmek için Afrin’e asker gönderdi

ABD’den sonra yeniden: Rus askerinin kolunda Menbiç Askeri Konseyi arması

SON HABERLER

Darbe girişimi | 17/25 Aralık savcılarından Yüzgeç’in eşi ‘ByLock’tan tutuklandı

  Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 22 Mart 16.50 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu savcılarından Mehmet Yüzgeç’in eşi Özlem Yüzgeç, Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla Kahramanmaraş’ta tutuklandı. 21 Mart 16.50 Çalışma Bakanlığı, 15 Temmuz’dan bu yana kamudan 94 bin 867 kişinin ihraç edildiğini, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...