Ruslar, Türkiye’deki kur krizini fırsata çevirdi: Gayrimenkul satışları patladı

Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle Rusların, Türkiye’den ev satın almalarında patlama yaşandığı belirtildi.

Sputnik’in Rus RBK gazetesinden aktardığına göre liranın değer kaybı sayesinde Türkiye’de Ruslara gayrimenkul satışında patlama yaşandı. Gazeteye konuşan Antalya ve Alanya’da ofisleri bulunan emlak şirketi Tolerance Homes’un Rus yöneticisi Sergey Volçenkov, liranın değer kaybetmesi yüzünden Türkiye’de gayrimenkule olan talebin son 10 gün içerisinde yüzde 10-15 oranında arttığını gözlemlediklerini söyledi.

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Volçenkov sözlerine şöyle devam etti: “Henüz bir ay önce değeri 40 bin avro olan bir dairenin değeri şu anda 32 bin avroya denk geliyor. Bu, alıcılar için çok avantajlı bir durum, dolayısıyla talepte artış görüyoruz. Daha önceden Türkiye’de kendileri için bir daire satın almak isteyenler şimdi bu durumdan yararlanıyor.”

Haberde ayrıca Rusların, Irak, Suudi Arabistan ve İran vatandaşlarından sonra Türkiye’de en çok gayrimenkul alan dördüncü ülke olduğu da aktarıldı.

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RBK’ye göre bu yılın ocak-temmuz aylarında Ruslar, Türkiye’den 988 gayrimenkul satın aldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış anlamına geliyor.

Antalya merkezli emlak şirketi Maxhome Invest’in sahibi Anna Ünal ise, Türkiye’den gayrimenkul satın almanın bu kadar uygun olmasının uzun vadeli olmayacağını düşündüğünü söyledi: “Liranın değer kaybetmesinin ardından (Türkiye’de) gıda ürünleri, elektirik ve benzin fiyatları arttı. Yakın zamanda gayrimenkul fiyatlarının da artmasını bekliyoruz.”