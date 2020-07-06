Rus YouTuber vatandaşlarına ‘Bu yaz Türkiye’ye gitmek ister misiniz’ diye sordu: ‘Artık ilginç gelmiyor’

Rus YouTuber Ksenia Mayakova, St. Petersburg kentindeki vatandaşlarına “Bu yaz Türkiye’ye gitmek ister misiniz” diye sordu. Röportaja katılan çoğu kişi bu yazı salgın nedeniyle ülkesinde geçirmeyi tercih ettiğini, kimisi de yasaklar kalkarsa ilk tercihinin Avrupa ülkeleri olacağını söyledi. Mayakova, ülkesinde Türkiye’ye dair görüşlerin çok olumlu olduğunu belirtse de bazılarının daha önce hiç Türkiye’ye gitmemiş olmasına şaşırdığını dile getirdi.

İyi seviyede Türkçe konuşabilen Mayakova, video paylaşım sitesi YouTube’da iki ülke vatandaşlarına da hitap edecek yayınlar yapıyor.

Reklam

‘Artık ilginç gelmiyor‘

Her yıl yedi milyon Rus turistin geldiği Türkiye ile ilgili yanıtların bazıları şöyle:

Ben Türkiye’ye daha önce gitmedim, bu yaz olmasa da gitmeyi çok istiyorum. Annem ise her ay Türkiye’ye giderdi. Pandemi nedeniyle gidemiyor ve ilk fırsatta gitmek istiyor. Biricik Antalya’sı onsuz ne durumdadır düşünemiyorum.

En azından sonbahara kadar ülke dışına çıkmanın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Türkiye’nin adını duyunca aklımıza Tarkan ve Rus turistler geliyor.

Karantinadan önce hiç istemezdim ama şu an Türkiye’de tatil yapmayı çok istiyorum.

Ablam Türkiye’ye bayılıyor beş kere gitti şimdiye kadar ama benim tatil seçeneklerim arasında yoktu.

Manga’yı biliyorum Eurovision’dan, harika bir erkek grubu. Daha önce İstanbul’a gittim çok güzel bir yer.

Rus-Türk ortak yapımı ‘Kalbimin Sultanı’ dizisini seyrettim, oradaki şeyh çok iyiydi. İyi bir koca seçmek için Türkiye’ye gelmek gerektiğini anladım.

Yurt dışına tatile gitmeyi planlıyoruz, aslında hayal ediyoruz. İzin verilirse, Portekiz’e, İtalya’ya gitmek istiyoruz. İstanbul’a daha önce gittim, harika bir şehir. Türkiye deyince aklıma İstanbul, her şey dahil oteller, camiler geliyor.

Rusya içinde bir yerlere gitmek istiyoruz.

Bu yaz hiçbir yere gitmek istemiyoruz. Hasta olabiliriz.