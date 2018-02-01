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Yaramazlara biraz batar!

Rus yetkililer: Mihraç Ural Soçi’deki toplantıya farklı isimle katılmış olabilir

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Rusya’nın Türk yetkililere Suriye’de yaşayan THKP/C’nin eski lider kadrosundan Mihraç Ural’ın başka bir isimle Soçi’deki toplantıya katılmış olabileceğini söylediği bildirildi.

Fotoğraf: Twitter

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te 52 kişinin hayatını kaybettiği saldırı dahil Türkiye’de çeşitli suçlardan aranan Ural, hafta başında Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi toplantısına katılan Suriye yanlısı heyetiyle birlikte görüntülenmişti. Bunun üzerine Türkiye Rusya’dan izahat istemişti.

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AA’ya konuşan ‘diplomatik kaynaklar’, Türkiye’nin Ural’ın katılımını tespit edince güvenlikten sorumlu otoritelerle görüşüldüğünü, büyükelçiliğin de doğrudan girişimde bulunduğunu anlattı.

Kaynaklar, Rusya’nın ilk tepkisinin konuyu bilmedikleri ve Ural’ın muhtemelen başka bir isimle katıldığı yönünde olduğunu ifade etti.

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