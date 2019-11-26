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Yaramazlara biraz batar!

Rus yetkili: Türkiye ile yeni bir S-400 sözleşmesi imzalanabilir

Rusya’nın kamu silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Genel Müdürü Alexander Mikheev, Rusya’nın Türkiye ile önümüzdeki yılın ilk yarısında yeni bir S-400 sözleşmesi imzalamayı planladığını söyledi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

RIA haber ajansından alınan bilgilere göre Mikheev “Önümüzdeki yılın ilk yarısında sözleşme imzalamayı umuyoruz” dedi.

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ABD yönetimi S-400’lerin NATO’nun savunması ile uyumlu olmadığını ve F-35 savaş uçağı için tehdit oluşturduğunu söylüyor. Pentagon, Türkiye’nin temmuz ayında Rusya’dan S-400’leri teslim almasının ardından Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı.

Son olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin Washington ile anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak için Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminden ‘kurtulması‘ gerektiğini belirtmişti.

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