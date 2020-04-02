Rus ve Türk askerlerinden ‘sosyal mesafeli’, ‘maskeli’ devriye

Türk ve Rus askerlerinin Fırat’ın doğusundaki 38’inci kara devriyesi tamamladı.

Fotoğraf: DHA

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına ve fotoğraflara bakıldığında, Covid-19’la mücadelenin ‘olmazsa olmaz’ı sosyal mesafenin bugünkü devriyeye de yansıdığı görüldü. Askerler maskeyle devriyedeki görevini yaptı.

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Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusundaki 38’inci kara devriyesi COVID19’a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.“