Rus ve İranlı büyükelçiler bakanlıkta: Gündem İdlib

İran ve Rusya’nın büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında Suriye’nin, TSK’nın İdlib’de kurduğu gözlem noktasının güneydoğusunda kara harekatı yürüttüğü, bu kapsamda da bölgenin sınırlarını ihlal ettiği, bazı yerleşim birimlerinde de kontrolü sağladığı belirtildi.

Reklam

“Rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesi basit bir ateşkes ihlali olmayıp, Astana’da üç garantörün (Türkiye, Rusya ve İran) varmış olduğu mutabakatın hilafına İdlip gerginliği azaltma bölgesinin (GAB) sınırlarının ihlalidir” denen açıklamada, ihlallerden duyulan rahatsızlığın Rus ve İranlı muhataplara iletildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Söz konusu ihlallerin sürmesi üzerine, son olarak, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi bugün (9 Ocak) Bakanlığımıza çağrılarak bu konudaki tepkimiz ve rahatsızlığımız güçlü ifadelerle dile getirilmiş ve 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi’de düzenlenecek ‘Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne giden süreçte gerçekleşen söz konusu ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi talep edilmiştir. Aynı çerçevede, rejimin bir diğer garantörü olan İran’ın Ankara Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılmaktadır. Söz konusu ihlal durumu Sayın Müsteşarımızın bugün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif’i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alınmıştır.”

İdlib’de dün de TSK konvoyuna roketli saldırı düzenlenmişti. Ancak saldırıyı kimin gerçekleştirdiği açıklanmamıştı. Bugünkü toplantıya dünkü saldırı arasında bağ olup olmadığı bilinmiyor.