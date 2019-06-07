Rus ve ABD savaş gemileri Çin’in doğusunda çarpışacak kadar yaklaştı

ABD ve Rus donanmalarına ait iki gemi Filipinler Denizi’nde neredeyse çarpışacak kadar birbirine yaklaştı.

Temsili (Fotoğraf: Reuters)

Reuters’ın haberine göre, ABD Yedinci Filo Sözcüsü Albay Clayton Doss, yazılı açıklamasında, “Rusya’ya ait Udaloy I DD 572 destroyeri Filipinler Denizi’nde görev yapmakta olan USS Chancellorsville gemisine karşı güvenli olmayan bir manevra yapmıştır” dedi.

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Rusya sabah yaptığı açıklamada, ABD kruvazörünün tehlikeli bir manevra yaparak Rus muhribinin 50 metre yakınına kadar geldiğini, olayın Doğu Çin Denizi’nde meydana geldiğini bildirmişti.

ABD donanma sözcüsü ABD gemisinin tehlikeli manevra yaptığını belirten Rus açıklamasını ‘propaganda’ olarak niteleyerek, Rus muhribinin ABD kruvazörünün 15-30 metre yakınına kadar girdiğini ifade etti.