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Yaramazlara biraz batar!

Rus uzmana göre Putin ile Erdoğan ‘Ölmemiş ayının postunu bölüşüyor’

‘Rusya’nın BBC’si’ olarak anılan Ekho Moskvı radyosunun blog yazarlarından Rus politikacı İvan Çumakov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi öncesi kaleme aldığı yazıda, Türkçeye ‘dereyi görmeden paçaları sıvamak’ ya da ‘doğmamış çocuğa don biçmek’ olarak çevrilebilecek Rusça bir deyime atıfta bulundu: “Ölmemiş ayının postunu  bölüşüyorlar…” 

turkrus.com’un aktardığına göre Çumakov, Putin ve Erdoğan’ı tek yumurta ikizlerine benzetti: “Her iki lider de Suriye’deki çatışma ortamından siyasi kazanç elde etmek ve her iki ülkeyi de sıkıştıran ekonomik cenderede ayakta kalmak için fayda sağlamak niyetinde.”

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Çumakov, Rus halkının yüzde 46’sının Putin’i 2024 yılında ülkenin başında görmek istemediğini hatırlattıktan sonra Türk meslektaşlarından edindiği izlenime göre Türkiye’de de Erdoğan için benzer bir hissiyatın hüküm sürdüğünü yazdı.

Yazara göre hem Putin’in, hem de Erdoğan’ın Suriye’de ‘yangına körükle gitmesi’, içinde bulundukları siyasi güçlüklerden kaynaklanıyor. 

Çumakov, Erdoğan’la Putin’in bir tür ‘danışıklı dövüş’ yürüttüğünü de ileri sürdü.

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