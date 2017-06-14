Rus turistlerin ‘Antalya’da deniz soğuk’ diye açtıkları davaya ret

Antalya’ya tatile gelen iki Rus turistin denizin soğuk olduğunu gerekçe göstererek tur şirketine açtığı dava reddedildi.

Türkrus.com’da yer alan habere göre Rusya’nın Mısır’a getirdiği uçuş yasağından dolayı Türkiye’de tatil yapmaya karar veren iki turist, deniz soğuk olduğu, otel deniz kıyısından uzak olduğu, personel sayısı yetersiz olduğu ve bar 23.30’da kapandığı için tur şirketi hakkında tazminat davası açtı.

Ancak turistleri haksız bulan Sverdlov Bölge Mahkemesi, tazminat talebini reddederken, turistlere Mısır ve Türkiye’deki sıcaklık farkını göz önünde bulundurarak tatil seçimi yapmalarını tavsiye etti.