Rus televizyonunun yeni haber sunucusu: Robot Alex

Rusya devlet televizyonu Rossiya 24 ilk defa bir robota haber sunma fırsatı verdi. ‘Alex’ adlı Rusya’da üretilen robot birkaç kez haber sundu. Ancak, izleyicilerin çoğu onun ‘yapay’ görüntüsünü yadırgadıklarını ifade etti.

Fotoğraf: BBC

Kafası, üretici firma Promobot’un kurucu ortaklarından Alexei Yuzhakov’un başı model alınarak tasarlanan robot sadece boynunu ve yüzünü hareket ettirebiliyor. 2017’de üretim süreci başlayan robotun tasarımı yıl sonuna kadar tamamlanacak ve hareket edebilen kol ve bacak eklenecek.

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Yayıncı kuruluş 15 bin 600 dolara (yaklaşık 90 bin 600 lira) mal olan yeni haber sunucusunun “Kanalımızda ilk defa bir robot haber sundu: Alex. Bundan sonra onu daha sık ekranda göreceksiniz” sözleriyle tanıttı.

Robot sunuculuğa başlayınca sosyal medyada çoğunluğu memnuniyetsizlik ifade eden tepkiler yağdı. Kimi robotun görüntüsüyle alay etti, kimi ise ‘sahte haber sunucusu’ yorumunu yaptı.



