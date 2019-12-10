Rus senatör: Konaklama vergisi Türkiye’ye turist akışını azaltacak

Rusya Federasyon Konseyi Sosyal Politikalar Komitesi Başkan Yardımcısı İgor Fomin, konaklama vergilerinin Rusya’dan Türkiye’ye turist akışını azaltacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Meclis’ten geçen kanuna göre oteller artık konaklama vergisi ödeyecek. Bu vergi, gecelik konaklama ücretine göre belirlenecek. 1 Nisan 2020 itibariyle uygulamaya konulacak vergi 2020 sonuna kadar yüzde 1, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise yüzde 2 olarak uygulanacak. Sektör temsilcileri ise bu verginin turizmi zora sokabileceğini düşünüyor.

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Sputnik’in haberine göre Fomin konaklama vergisinin, ülkede turizm hizmetindeki fiyatları artıracağını ve bunun Rus iç turizminin gelişmesine katkı yapabileceğini kaydetti.



