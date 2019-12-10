Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rus senatör: Konaklama vergisi Türkiye’ye turist akışını azaltacak

Rusya Federasyon Konseyi Sosyal Politikalar Komitesi Başkan Yardımcısı İgor Fomin, konaklama vergilerinin Rusya’dan Türkiye’ye turist akışını azaltacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Meclis’ten geçen kanuna göre oteller artık konaklama vergisi ödeyecek. Bu vergi, gecelik konaklama ücretine göre belirlenecek. 1 Nisan 2020 itibariyle uygulamaya konulacak vergi 2020 sonuna kadar yüzde 1, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise yüzde 2 olarak uygulanacak. Sektör temsilcileri ise bu verginin turizmi zora sokabileceğini düşünüyor.

Reklam

Sputnik’in haberine göre Fomin konaklama vergisinin, ülkede turizm hizmetindeki fiyatları artıracağını ve bunun Rus iç turizminin gelişmesine katkı yapabileceğini kaydetti.

Yasa değişti: Konaklama, değerli konut ve dijital hizmete yeni, yüksek gelire ek vergi

Sektör temsilcileri: Katkı payı ve konaklama vergisi turizmi zora sokabilir

Otelciler Birliği’nden ‘konaklama vergisi’ne itiraz: Gözden geçirilsin

‘Dijital vergi’ yasaları Meclis’te kabul edildi


SON HABERLER

Bütçeyi sunan Oktay’dan enflasyon yorumu: Daha fazla veya az hissedilebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin resmi enflasyon oranının gerçek enflasyondan farklı olduğu eleştirilerine şöyle cevap verdi: “TÜFE rakamlarını bireyler veya haneler kendi harcama ve tüketim yapılarına göre daha fazla veya daha az hissedebilirler.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...