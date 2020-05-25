Rus savcılar, ABD vatandaşı için ‘casusluk’tan 18 yıl hapis cezası istedi

Rus savcılar, ABD vatandaşı Paul Whelan için casusluk suçundan 18 yıl hapis cezası istedi.

Fotoğraf: Reuters

Eski ABD deniz piyadesi Whelan 1.5 yıl önce tutuklanmıştı. Rus hükümeti Whelan’ın ‘suçüstü yakalandığını’ söylemişti.

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Rusya Federal Güvenlik Servisi, 2018 Aralık ayında Whelan’ın Moskova’da kaldığı otele baskın düzenlemiş ve Whelan’ı gözaltına alırken içinde gizli bilgilerin olduğu bir USB ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Whelan ise kaldığı otel odasına davet etmediği eski bir arkadaşının geldiğini ve USB aygıtını onun bıraktığını söylemişti.

ABD’nin Moskova büyükelçisi, davanın ‘adaletle dalga geçmek‘ anlamına geldiğini ve ikili ilişkilere ciddi anlamda hasar vereceğini belirtmişti.

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Britanya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kanada vatandaşlığı da bulunan Whelan’ın 20 yıla kadar hapsi isteniyordu.