Rus savaş gemisi Boğaz’dan geçerken silahlı askerler ‘vaziyet’ aldı

Akdeniz’e giden Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan, güvertesinde silahlı nöbetçiler ve vaziyet almış keskin nişancılarla birlikte geçti.

Fotoğraflar: DHA

Rus Donanmasına bağlı 142 Borda numaralı ‘Novoçerkassk’ adlı savaş gemisi saat 16:00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na girdi. Yaklaşık bir saatte Arnavutköy açıklarına gelen geminin güvertesinde çok sayıda askerin sıralandığı görüldü.

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Geminin Boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu ve deniz polisi yakın takipte bulunarak, eşlik ederken, ön bölümünde keskin nişancı bir askerin sipere yatış pozisyonunda silahıyla vaziyet aldığı görüldü.

Geminin arka bölümünde de ağır silahlı askerlerin nöbet tuttuğu, görüntülere yansıdı.

Yaklaşık bir buçuk saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Doğu Akdeniz’e gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.