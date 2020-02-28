Rus savaş gemileri peş peşe Boğazlar’dan geçiyor

Rusya’ya ait savaş gemileri, bugün akşam saatlerinde de peş peşe İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş yaptı.

‘Admiral Makarov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçişinde. Fotoğraflar: DHA

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 494 borda numaralı ‘Admiral Grigorovich’ ile 499 borda numaralı ‘Admiral Makarov’ isimli savaş gemileri Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Reklam

Gemiler, Marmara Denizi’nden saat 16:00’da Çanakkale Boğazı’na giriş yaparak boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 17:15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Rus savaş gemileri Nara Burnu’nu dönerken, Türk savaş gemisiyle karşılaştı. Rus savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında çok sayıda Türk sahil güvenlik botu eşlik etti.

İki geminin Çanakkale Boğazı’nı geçtiği sıralarda, bir Rus savaş gemisi daha İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Rusya’nın Karadeniz filosuna ait 148 Borda numaralı ‘Orsk’ adlı askeri gemisi, saat 17:00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na girdi. Gemiye iki sahil güvenlik botu eşlik etti.

Reklam

‘Orsk’, İstanbul Boğazı’nda.

Arnavutköy sahili açıklarına ulaşan gemide silahlı askerlerin, geminin ön ve arka bölümünde nöbet tuttuğu ve geminin orta bölümünden bir askerin sürekli kıyıyı dürbün ile izlediği de görüldü.

Rusya bir günde üçüncü askeri gemisini Suriye’ye göndermiş oldu. Askeri geminin zırhlı araç taşıdığı tahmin edilirken gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi’ne açıldı.

Sabah saatlerinde de iki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açılmıştı. Gemilerin Suriye’ye doğru yola çıktığı öğrenildi.