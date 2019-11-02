Rus pilot sevgilisini kokpite oturtup uçağın kontrolünü bıraktı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonu hakkında yorum ya da haberlerinden dolayı Türkiye’de yüzlerce kişinin gözaltına alındığına ve bu yolla muhalefetin susturulmaya çalışıldığına ilişkin rapor yayınladı. Raporda, harekatı eleştirenlere ve eleştirel içerikli haberleri paylaşanlara Afrin harekatında yapıldığı gibi ‘terör propagandası’ gibi ağır suçlamalar yöneltildiği, muhalifler ve harekata karşı çıkan muhalefet partileri üzerinde baskı oluşturulduğu belirtildi.