Rus ordusu: Menbiç’te hem TSK, hem DSG hem ABD askeri ile koordineyiz

Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Polis İdaresi Başkanı Korgeneral Vladimir İvanovskiy, Menbiç’te Türkiye, Kürtler ve ABD ile koordine halinde olduklarını söyledi.

Afrin’in bir köyünde Rus askerleri. Fotoğraf: @barzaniso

Sputnik’in aktardığına göre, Rus basınına konuşan İvanovskiy, Menbiç’te devriye yapan Rus askeri polisi hakkında “Askeri polisimiz üç tarafla işbirliği yapıyor. Türkiye ve Kürtlerle doğrudan, Kürtler üzerinden dolaylı olarak da orada bulundukları sürece ABD askerleri ile işbirliğimiz var” açıklamasını yaptı.

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İvanovskiy, en yakın işbirliğinin Demokratik Suriye Güçleri’nden (DSG) Kürtlerle mevcut olduğunu söyledi.