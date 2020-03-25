Rus operasından, kişiye özel gösteri: 850 kişilik salonda sadece bir sanatsever olacak

Rusya’daki Perm Opera ve Balesi, Covid-19’la mücadele önlemleri kapsamnda kültür ve eğlence mekanları kapandığı için 850 kişilik salonunu eski günlerdeki gibi dolduramıyor. Ancak, ‘kişiye özel gösterimlerle’ performanslara devam etmeyi ve sanatseverlere çok özel bir deneyim yaşatmayı planlıyor. Üstelik fahiş fiyata değil, normal bilet fiyatına!

Fotoğraf: www.jackdevant.dom

‘Bire Bir’ adlı projenin mimarı bulunduğu Perm kentiyle aynı adı taşıyan kurumun sahne direktörü Marat Gatsalov şunları söyledi: “Kalabalık kitlelerin bir araya geldiği etkinlikler yasaklanınca bu fikir aklıma geldi. Seyircileri salona alamamamız bir sanatseveri içeri alamayacağız anlamına gelmiyor. Canlı performansları sürdürmenin yeni yolu olabilir bu.”

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Gatsalov’un projesi ülke basınında geniş yer buldu, yerel yönetimin desteğini aldı.

Mart sonunda İtalyan beseci Puccini’nin La Bohème Operası’yla başlatmayı planladıkları kişiye özel performanslar için yetkililerden izin beklediklerini söyleyen Gatsalov ‘şanslı sanatseverin’ çekilişle belirleneceğini söyledi.

Her gün 850 kişi başvurabilecek ve onların arasından çekiliş yapılacak. O sanatsever , o gün için planlanan performansı -opera, bale veya konser- normal şartlardaki bilet fiyatına izleyecek.

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65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

658 vakanın kaydedildiği bir kişinin öldüğü Rusya’da Türkiye’de olduğu gibi 65 yaş üstüne yarın uygulamaya konulmak üzere sokağa çıkma yasağı geldi. Halkın tamamının evde kalması zorunlu kılınmadığı için bazı çevreler tarafından eleştirilen ülke yönetimi bugün ‘Evde kalın’ çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplumun tamamına sokağa çıkma yasağı konmasa da Ruslar için en güvenli yerin ev olduğunu söyledi.