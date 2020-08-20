Rus muhalif Navalniy yoğun bakımda: Basın sözcüsü, çayına zehir karıştırıldığını iddia etti

Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik sert eleştirileriyle tanınan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalniy hastaneye kaldırıldı. Basın sözcüsü, çayına zehir katıldığını iddia etti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı Navalniy’in basın sözcüsü Kira Yarmiş, Twitter’da şu mesajı paylaştı: “Aleksey’in çayına katılan bir maddeyle zehirlendiğini düşünüyoruz. Bu sabah sadece çay içti. Konuştuğum doktorlar, zehirli maddenin sıcak içeceğe konulduğu için vücut tarafından daha çabuk emildiğini söyledi.”

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44 yaşındaki muhalif ismin tedavi gördüğü hastanenin yöneticilerinden Anatoli Kaliniçenko ise “Doktorlarımız hayatını kutarmak için elinden geleni yapıyor” dedi.

Kaliniçenko, test sonuçlarını aldıklarını ve tanı koyduklarını söylese de Navalniy’in zehirlendiğini teyit etmedi.

Tass Haber Ajansı, polise dayandırdığı haberinde, Navalniy’in aniden hastalanmasında zehirlenme şüphesi olmadığını duyurdu.

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Yerel seçimlerde desteklediği adaylara oy istemek için Sibirya’daki kentleri turlayan Navalni, Tomsk kentinden uçakla başkent Moskova’ya dönerken fenalaştı.

Uçak, tuvalete giden ve geri dönmeyen Navalni’nin durumunun ciddiyeti anlaşılınca Omsk’a acil iniş yaptı.

Cezaevinde de olmuştu

Muhalif siyasetçinin uçak kalkmadan havalimanında çay içtiğini belirten sözcü Yarmiş, geçen yıl cezaevinde de ‘zehirlendiğini’ anımsatarak, “Aynı şey oldu” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl, resmi ağızdan “Alerjik reaksiyon” açıklaması yapılsa da bazı doktorlar zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.