Rus milyoner ve eski vekil ama Hollanda’da statüsü hala ‘mülteci’

Rus milyoner ve eski meclis üyesi Yuri Sverdlov, Hollanda devleti nezdinde mülteci statüsünde.

Fotoğraf: Anton Vaganov (NRC)

NRC’de yer alan habere göre Sovyetler Birliği’nin yıkılışının ardından 1991 yılında Hollanda’dan mülteci statüsü alan Sverdlov ülkedeki milyoner iş ortağının bir arazisi üzerinde ikametgah gösterebildiği için mülteci olma hakkını koruyabiliyor. Sverdlov’un Hollanda’nın Ermelo kentinde kağıt üzerindeki ikameti halen devam ediyor.

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Gazetenin haberine göre göçmenlik otoritesi IND’deki yetkililer 2011’den bu yana Sverdlov’un mülteci statüsünü üç kez iptal etmeye çalıştı ama sonuç alamadı.

Sverdlov mülteci statüsünü kazandıktan sonra bir süre Hollanda’da yaşadı, ardından St. Petersburg’a dönerek işadamı ve siyasetçi oldu. Dahası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya partisinde 2007-2011 yılları arasında vekil olarak görev yaptı.

Bir de Türk hükümlü var

Gazetenin ulaştığı mülteci statüsü geri alınmaya çalışan kişiler arasında sevgilisini öldüren bir Jameikalı ve şiddet suçlarından hüküm giymiş bir Türk de var.

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Mülteciler Hollanda’yı terk ettiğinde, suç işlediğinde veya ülkesinden neden kaçtığı konusunda yalan söylediği ortaya çıktığında statüsünü kaybediyor.