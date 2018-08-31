Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rus komutan açıkladı: Akdeniz tatbikatında bazı bölgeler ‘tehlikeli’ ilan edildi

 

Rusya Askeri Deniz Filosu Komutanı Vladimir Korolev, Akdeniz’deki tatbikatın düzenleneceği bölgelerin gemiler ve uçuşlar için geçici olarak ‘tehlikeli bölge’ ilan edildiğini bildirdi.

Arşiv fotoğrafı: Reuters

Rus askeri deniz filosu ve hava kuvvetleri birliklerinin katılımıyla 1-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak bu tatbikat, Rusya’nın çağdaş tarihinde Akdeniz’de düzenlediği ilk tatbikat olma özelliğini taşıyor.

Reklam

Komutan Korolev bu tatbikata Rus ordusuna bağlı Kuzey, Baltık, Karadeniz ve Hazar filoları ile uzak mesafe uçaklarının dahil edileceğini bildirdi.

Tatbikatın yönetiminin Rus askeri deniz filosu komutanlığında olacağını açıklayan Korolev, “Bu hedefler için otomatik yönetim sistemleri ve gelişmiş iletişim araçlarına sahip askeri deniz filosu başkomutanlığı yönetim merkezi kullanılacak” dedi.

Reklam

Komutan Korolev şöyle devam etti: “Tatbikatlarda yer alacak Kuzey ve Baltık filolarının gemileri, filolar arası geçiş yaparak, 4 bin 500 mil mesafe katetti. Hazar filosu gemileri Volgo Don kanalından geçti.

Baltık filosu’na ait ‘Yaroslav Mudrıy’ gemisi tatbikat alanına, korsanlıkla mücadele görevlerini yerine getirdiği Kızıldeniz’den ulaştı.

Tatbikatlarda askeri deniz filosuna ait ikisi denizaltı olmak üzere toplam 26 savaş gemisi ile ayrıca 34 uçak ve helikopter kullanılacak. Amiral gemisi ise Kuzey filosunun ‘Marşal Ustinov’ füze kruvazörü olacak.

Tatbikat sırasında Tu-160 stratejik füze taşıyıcıları, Tu-142, İl-38, Su-33 ve Su-30sm uçakları uçuşlar yapacak.

Bu etkinlik sırasında denizaltı ve hava savunma, korsanlıkla mücadele ve kötü durumda olan gemiye yardım görevleri yerine getirilecek ve ayrıca füze ve topçu ateşleri uygulanacak.

Uluslararası kurallara istisnasız uyma ve aynı zamanda güvenliğin sağlanması hedefiyle tatbikatın düzenleneceği bölgeler daha önceden uçuş ve gemicilik için geçici olarak tehlikeli ilan edildi.

Tatbikatın sonlanmasının ardından tüm birlikler daimi noktalarına geri dönecek.”

Suriye ve Rusya’dan İdlib’e saldırı hazırlığı: Ankara göç akınını önleyecek

SON HABERLER

Yeni Akit’in manşetinde ‘çocuk evliliği’ haberi: Batı’da teşvik, bizde hapis

Provokatif yayınlarıyla dikkat çeken, ‘nefret söylemleri’ raporlarında ilk sırada yer alan AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesinde ‘Batı’da teşvik, bizde hapis’ başlığıyla yayımlanan haberde, “Aile kurumu oluşturmak ve nüfusu artırmak için evlenme yaşını 14’e düşüren ABD’de, genç evlilere her ay 450 dolar yardımda bulunulurken, Türkiye’de ailelerinin rızasıyla evlenen genç çiftler 8-16 yıl hapisle cezalandırılıyor” dendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...