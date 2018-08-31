Rus komutan açıkladı: Akdeniz tatbikatında bazı bölgeler ‘tehlikeli’ ilan edildi

Rusya Askeri Deniz Filosu Komutanı Vladimir Korolev, Akdeniz’deki tatbikatın düzenleneceği bölgelerin gemiler ve uçuşlar için geçici olarak ‘tehlikeli bölge’ ilan edildiğini bildirdi.

Rus askeri deniz filosu ve hava kuvvetleri birliklerinin katılımıyla 1-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak bu tatbikat, Rusya’nın çağdaş tarihinde Akdeniz’de düzenlediği ilk tatbikat olma özelliğini taşıyor.

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Komutan Korolev bu tatbikata Rus ordusuna bağlı Kuzey, Baltık, Karadeniz ve Hazar filoları ile uzak mesafe uçaklarının dahil edileceğini bildirdi.

Tatbikatın yönetiminin Rus askeri deniz filosu komutanlığında olacağını açıklayan Korolev, “Bu hedefler için otomatik yönetim sistemleri ve gelişmiş iletişim araçlarına sahip askeri deniz filosu başkomutanlığı yönetim merkezi kullanılacak” dedi.

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Komutan Korolev şöyle devam etti: “Tatbikatlarda yer alacak Kuzey ve Baltık filolarının gemileri, filolar arası geçiş yaparak, 4 bin 500 mil mesafe katetti. Hazar filosu gemileri Volgo Don kanalından geçti.

Baltık filosu’na ait ‘Yaroslav Mudrıy’ gemisi tatbikat alanına, korsanlıkla mücadele görevlerini yerine getirdiği Kızıldeniz’den ulaştı.

Tatbikatlarda askeri deniz filosuna ait ikisi denizaltı olmak üzere toplam 26 savaş gemisi ile ayrıca 34 uçak ve helikopter kullanılacak. Amiral gemisi ise Kuzey filosunun ‘Marşal Ustinov’ füze kruvazörü olacak.

Tatbikat sırasında Tu-160 stratejik füze taşıyıcıları, Tu-142, İl-38, Su-33 ve Su-30sm uçakları uçuşlar yapacak.

Bu etkinlik sırasında denizaltı ve hava savunma, korsanlıkla mücadele ve kötü durumda olan gemiye yardım görevleri yerine getirilecek ve ayrıca füze ve topçu ateşleri uygulanacak.

Uluslararası kurallara istisnasız uyma ve aynı zamanda güvenliğin sağlanması hedefiyle tatbikatın düzenleneceği bölgeler daha önceden uçuş ve gemicilik için geçici olarak tehlikeli ilan edildi.

Tatbikatın sonlanmasının ardından tüm birlikler daimi noktalarına geri dönecek.”