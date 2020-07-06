Rus Kilisesi’nden Ayasofya tepkisi: Ortaçağ’a dönemeyiz

Rus Ortodoks Kilisesi, Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılıp ibadete açılmasıyla ilgili girişimlere karşı çıkarak “Ortaçağ’a dönemeyiz” açıklamasında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Ayasofya’nın müzeye çevrildiği 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu’nun iptali istemiyle Danıştay’da görülen davanın duruşması 2 Temmuz’da görülmüş, savcı “İşlem hukuka uygundur. Ayasofya’nın açılması Cumhurbaşkanlığı’nın takdirinde” demişti.

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Kararın iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

‘Kabul edilemez’

Interfax’ın haberine göre, kilisenin dış ilişkiler sorumlusu Episkopos Hilarion katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı: “Ayasofya’nın neden şu anda ibadete açılması gerektiğini anlayamıyoruz. Bunun Türkiye’deki iç siyasetle ve cumhurbaşkanının Ayasofya’nın ibadete açılmasını destekleyen kitlelerle taraf olmasıyla ilişkisini anlayabiliyoruz. Fakat şu anki koşullar altında böyle bir adım ibadet özgürlüğünün kabul edilemez bir ihlali olur.”

Hilarion, bunun inanç özgürlüğünü kısıtlayıcı bir girişim olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Ortaçağ’a dönemeyiz. Çok kutuplu, birden fazla inancın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnançlı insanların duygularına saygı gösterilmeli.”

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Türkiye nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olduğunu kabul ettiğini belirten Hilarion, “İstanbul’da bir cami eksiği yok” diyerek, Ayasofya yakınındaki Sultanahmet Camii’nin ihtiyacı karşılayan açık bir ibadethane olduğunu ifade etti.

‘Cesaret edemezler’

Orthodoxtimes’ın haberine göre, Atina Başepiskoposu Ieronymos da girişimi eleştirerek şu açıklamada bulundu: “Ellerine geçen her fırsatta bir oyun çeviriyorlar. Bu da böyle bir oyun. Böyle bir şeye kalkışmaya cesaret edeceklerini zannetmiyorum.”