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Rus Kilisesi, Ayasofya kararını ‘esefle karşıladı’; Yunanistan ‘provokasyon’ dedi

Rus Ortodoks Kilisesi, Danıştay’ın Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılmasıyla ilgili kararını ‘esefle karşıladığını‘ açıkladı. Yunanistan karar için ‘provokasyon‘ dedi.

Fotoğraf: Reuters

Danıştay Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını bugün (10 Temmuz) iptal etmişti.

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Rus Ortodoks Kilisesi, 6 Temmuz tarihindeki açıklamasında girişimi “Ortaçağ’a dönemeyiz” diye eleştirmişti.

Reuters’in TASS Haber Ajansı’na dayandırdığı habere göre Rus Kilisesi bu kararın daha fazla bölünmeye yol açabileceği görüşünde.

Yunanistan Kültür Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararını ‘açık bir provokasyon‘ olarak nitelendirdi.

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