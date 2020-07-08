Rus kaleciye antrenman sırasında yıldırım isabet etti

Rusya’da, Znamya Truda futbol takımının 16 yaşındaki kalecisi Ivan Zakborovsky’ye antrenman sırasında yıldırım isabet etti.

Fotoğraf: CNN International

4 Temmuz’da stadyumdaki antrenman sırasında, kalesinde yalnızken üzerine yıldırım düşen kaleci kaldırıldığı hastanedeki doktorlar onu ilaç vererek komaya soktu.

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Takımın genel direktörü Igor Mayorov, yaşananlar karşısında herkesin şoke olduğunu ve çok üzüldüğünü belirterek, “Kısa süre içinde uyandırılacak ve iyileşecek diye umuyoruz” dedi. Hava gayet güzel, gökyüzü masmaviyken ortalığın karardığını ve yıldırım düştüğünü anlatan Mayorov, “Fırtına olsa zaten antrenman planı yapmazdık” dedi.

Rus Profesyonel Ligi’nde mücadele eden ve ülkede faaliyetini sürdüren en eski futbol takımı unvanının sahibi olan Znamya Truda’nın kalecisi için Lokomotif Moskova’nın kalecileri geçmiş olsun mesajı yayınladı.