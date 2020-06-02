Rus havayolu şirketi Aeroflot ilk çeyrekte 325 milyon dolar zarar etti

Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, yılın ilk çeyreğinde 325 milyon dolar zarar etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre, şirketin bu yılın ilk üç ayındaki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.2 azalışla 123.9 milyar ruble (yaklaşık 1.8 milyar dolar) oldu.

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Şirketin açıklamasında, yolcu taşımacılığı gelirlerinin yüzde 9.9 azalarak 102.1 milyar ruble olduğu belirtilerek, ilk çeyrekte 22.5 milyar ruble (yaklaşık 325 milyon dolar) zarar ettiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin kargo taşımacılığı gelirlerinin yüzde 15.1 artarak 4.8 milyar rubleye çıktığı kaydedildi.

Rusya’da hükümet, salgına yönelik tedbirlerden etkilenen Rus hava yolu şirketleri için 23.4 milyar ruble destek sağlanacağını açıklamıştı.