Rus gazetesi: Ankara ve Moskova İdlib’de artık tehlikeli sınıra geldi

Rusya’nın en saygın gazetelerinden Kommersant bugün “Ankara ve Moskova İdlib’de artık tehlikeli sınıra geldi” manşetiyle çıktı.

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu. Rusya bu sabah, saldırıda yer almadığını açıklamıştı.

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turkrus.com’un haberine göre Kommersant’ın haber analizinde, “Türkiye ile Rusya, Suriye’de doğrudan bir askeri çatışmanın eşiğine geldi” dendi.

Yazıda, perşembe günü, Suriye’deki silahlı muhalif güçlerin, Türk ordusunun desteğiyle İdlib’deki iki stratejik güzergahın kesiştiği Sarakib şehrini yeniden ele geçirdiği hatırlatılarak bu saldırının Suriye’deki Rus ordusuna karşı artan bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

‘En kötü senaryo’ şöyle çizildi: “Moskova olayların daha da kötüye gitmesinden korkuluyor: Çatışma bölgesi üzerinde bir Rus askeri uçağı düşürülürse Rusya’nın bir şekilde buna yanıt vermesi gerekecek.”

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Yazıda ayrıca “Şimdilik Rusya ve Türkiye müzakereleri farklı seviyelerde sürdürüyor, ancak görünüşe göre pek de başarılı değiller. dendi.