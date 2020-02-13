Rus elçiliği ABD’yi iğneledi, takdiri ‘biz’e bıraktı

Rusya’nın Ankara büyükelçiliği, Twitter hesabından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Suriye’nin İdlib’de Türk askerlerine yönelik saldırısını, “NATO’ya yapılmış saldırı” olarak nitelediği açıklamasını ve Anadolu Ajansı’nın (AA) dün yayınladığı, “ABD’nin YPG/PKK’ya desteği” haberini yan yana koyarak paylaşıp “Takdiri size bırakıyoruz” notunu düştü.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Pompeo’nun yan yana olduğu fotoğrafla paylaşılan mesajda, Pompeo’nun şu ifadeleri yer alıyor: “Ve bu saldırıda askerlerini kaybeden NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız.”

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AA’dan ekran görüntüsü alınarak paylaşılan diğer görselde ise ‘Pentagon’dan YPG/PKK kontrolünde 10 bin kişilik birlik için bütçe talebi’ başlıklı haberi paylaşılırken, ‘YPG/PKK’ ibaresinin altı çizildi.

Suriye’nin İdlib kentinde son iki haftada 13 Türk askeri, Suriye ordusunun saldırıları sonucu hayatını kaybetmişti. Rusya, Türkiye’yi ‘anlaşmalara uymamak’la suçluyor.

Mike Pompeo 11 Şubat’ta twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı: “Esad rejiminin ve Rusya’nın saldırıları durmalı. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız.”