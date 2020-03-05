Rus elçi suikastinde sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Rusya’nın Ankara büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin davada beş sanığın ikişer, üç sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 70 yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.

Suikastten dakikalar önce…

Karlov 19 Aralık 2016’da Ankara’daki bir serginin açılışında suikaste kurban gitmişti. Tetikçi polis Mevlüt Mert Altıntaş, polis operasyonunda öldürülmüştü.

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Davada ‘FETÖ elebaşı’ Fetullah Gülen dahil 28 sanık yargılanıyor.

Savcı, beş sanığın örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsini, altı sanığın beraatini, firari sanıkların da dosyasının ayrılmasını talep etti.