Rus Donanması’na ait gemi Kabataş’a yanaşırken sürüklendi

Rus Donanması’nın Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi ‘Mareşal Ustinov’, bugün Kabataş’a yanaşırken sürüklendi.

Fotoğraf: DHA

186 metre uzunluğundaki Mareşal Ustinov, dün saat 15:30 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na girdi. Geminin boğaz geçişine üç sahil güvenlik ve iki deniz polisi botu eşlik etti.

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Yaklaşık bir saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan, çok sayıda Rus askerinin bulunduğu gemi 1.5 saatlik yolculuğunun ardından Moda açıklarında demirledi. Bugün Kabataş’a yanaşırken sürüklenen gemiye kurtarma botu müdahale etti.