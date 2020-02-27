Rus devlet televizyonu: Türk askerleri uçaklarımıza roket atışı yapıyor

Rus devlet televizyonu, ‘Türk askerlerinin Rus uçaklarına roket atışı yaptığını’ öne sürdü.

Reuters’in haberine göre, Rus devlet televizyonu, İdlib’deki Türk askeri uzmanlarının Rus ve Suriye savaş uçaklarına karşı omuzdan roket fırlatabilen silahlar kullandığını ve uçakları düşürmeye çalıştığını iddia etti.

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Omuzdan roket fırlatabilen silahlar, ‘stinger’ adıyla biliniyor.

Rossiya 24 televizyonunun haberinde şöyle dendi: “Suriye ve Rus savaş uçakları, isyancıları tekrar tekrar durduruyor. Ancak İdlib hava sahası da tehlikeli. İsyancılar ve Türk uzmanlar, taşınabilir hava savunma sistemlerini aktif olarak kullanıyor.”

Haberde, Rus ve Suriye savaş uçaklarının bu duruma ‘karşı önlemler’ aldıkları da kaydedildi.

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Stinger. Fotoğraf: Youtube (temsili)

Suriye savaş uçaklarının, bölgedeki sivil yerleşim merkezlerine karşı yeni saldırılarda bulunduğu da gelen haberler arasında.