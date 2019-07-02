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Yaramazlara biraz batar!

Rus denizaltısında yangın: 14 ölü

Rusya Donanması adına okyanus tabanında araştırma yapmakla görevlendirilmiş denizaltı aracı Batiskafta’da ülke karasuları içindeyken çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, araç biyometrik ölçüm yaptığı esnada yangın çıktığı kaydedildi.

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Yangının mürettebatın çabaları sayesinde söndürülebildiği kaydedilen açıklamada, denizaltı aracının içinde bulunan 14 denizcinin zehirli gaz salınımından dolayı hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Araştırma devam ediyor.

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