Rus denizaltısında yangın: 14 ölü

Rusya Donanması adına okyanus tabanında araştırma yapmakla görevlendirilmiş denizaltı aracı Batiskafta’da ülke karasuları içindeyken çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, araç biyometrik ölçüm yaptığı esnada yangın çıktığı kaydedildi.
Yangının mürettebatın çabaları sayesinde söndürülebildiği kaydedilen açıklamada, denizaltı aracının içinde bulunan 14 denizcinin zehirli gaz salınımından dolayı hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Araştırma devam ediyor.