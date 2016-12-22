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Yaramazlara biraz batar!

Rus büyükelçiyi öldüren polisin ‘ByLock’ kullanmadığı tespit edildi

 

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Korlov’a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş’ın ‘FETÖ’ üyelerinin haberleşme uygulaması olduğu belirtilen ‘ByLock’ kullanmadığı belirlendi.

Büyükelçi Andrey Karlov, Ankara’da bir sergi açılışı sırasında sırtından vurularak öldürülmüştü. Katilin kimliği 1994 doğumlu, iki buçuk yıllık polis, Ankara’da çevik kuvvette görevli Mevlüt Mert Altıntaş olarak açıklanmış, hemen ardından Söke’de yaşayan kız kardeşi, babası ve annesinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

DHA’nın haberine göre örgüt bağlantısı araştırılan polis memuru Altıntaş’ın telefon hattı incelemesinde ‘ByLock’ tespit edilemedi.

Telefonun şifresinin çözülmesi için ise çalışmalar sürüyor. Türkiye’de çalışmalarını sürdüren Rus heyetin Altıntaş’ın kıyafetlerini incelediği de gelen haberler arasında.

Rusya, ‘Çok erken’ demişti

Üst düzey bir emniyet yetkilisi Altıntaş’ın ‘FETÖ’ bağlantısına dair ‘çok kuvvetli işaretler’ bulunduğunu öne sürmüş, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen ise bu iddiayı ‘gülünç’ bulmuştu.

İktidara yakın gazeteler de fail olarak ‘FETÖ’yü göstermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı John Kerry’ye suikastın arkasında ‘FETÖ’nün bulunduğunu söylemişti.

ABD, ‘FETÖ’nün ‘gereksiz yere işaret edilmemesi gerektiğini’ savunmuş, Rusya da Ankara büyükelçisini kimin öldürttüğünü söylemek için ‘çok erken’ olduğunu bildirmişti.

Buna rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, suikastçı için, “FETÖ’ye mensup, gizlemeye gerek yok” demişti.

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