Rus büyükelçi suikastçısı, ABD’li büyükelçi Bass’ı da araştırmış

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass’ı da araştırdığı tespit edildi.

Büyükelçi Andrey Karlov, Ankara’da bir sergi açılışı sırasında sırtından vurularak öldürülmüştü. Katilin kimliği 1994 doğumlu, iki buçuk yıllık polis, Ankara’da çevik kuvvette görevli Mevlüt Mert Altıntaş olarak açıklanmış, hemen ardından Söke’de yaşayan kız kardeşi ve annesinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

İnternetten araştırmış

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre Altıntaş’ın Bass’ın yanısıra Rus ve Amerikan kültür derneklerini de internetten araştırdığı ve bilgi topladığı belirtildi.

Öte yandan Altıntaş’ın cep telefonunun şifresini kırmak için TÜBİTAK’ın çalışma sürdürdüğü ve ‘iCloud klonlama’ tekniği üzerine eğildiği kaydedildi.

FBI’dan yardım istendi

Altıntaş’ın silinen e-postaları için daha önce Gmail’e yazı yazılmıştı. Gmail yetkililerinin savcılığa “E-mail’ler geri döndürülemez şekilde silinmiştir” yanıtı verdiği belirtildi.

Bunun üzrine başsavcılık, FBI’dan silinen mesajların içeriğinin sunucudan bulunmasını hem de cep telefonunun şifresinin kırılması için yardım talep etti.