Rus basını: Türkiye güvence verdi, Afrin’in dışına çıkılmayacak

Rusya basını, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın perde arkasına ışık tuttu.

turkrus.com’un haberine göre Kommersant gazetesi, Türkiye’nin, operasyonun kapsamının Afrin’in dışına çıkmyacağına dair Moskova’ya garanti verdiğini yazdı.

Reklam

Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 18 Ocak’ta Moskova’da bir araya geldiği hatırlatılan haberde, “Rusya Savunma Bakanlığı’na yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Rusya, operasyonun yürütüleceği yerin sınırlarının net olarak belirlenmesini istedi. Türk tarafı, Afrin’i ‘nihai ve değişmez hedef’ olarak belirledi ve harekatın alanının genişletilmeyeceğine dair söz verdi” dendi.

Gazeteye konuşan Moskova Carnegie Merkezi Müdürü Dmitri Trenin, “Moskova’nın Kürtlerin arkasında durmamasının bir mantığı var. Rusya, Türkiye’nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak istemesini anlıyor. Moskova, PKK’yı desteklemiyor. Türkiye’nin bölünmemesi Rusya’nın çıkarına” dedi.

Ancak diğer yandan Rusya’nın, Suriye krizinin çözümü için Kürt sorununun çözümünün de şart olduğunu düşündüğünü savunan uzman şu yorumu yaptı: “Moskova, Ankara ve Şam’ın arzularının aksine, Kürtleri müzakerelere çekmeye hazır. Türkiye’nin meşru çıkarları ile, Ankara’nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişisel ihtiraslarının birbirinden ayrı tutulması önemli” yorumunu yaptı.

Strateji ve Teknoloji Analiz Mekezi Müdürü Ruslan Puhov’un görüşü ise şöyle: “Kürtlerin arkasında ABD var. Erdoğan ise operasyonu Kürtlere karşı yapıyor. Türkiye’nin ABD ve genel olarak Batı ile ilişkileri giderek daha düşmanca bir hal alıyor. Bu durumda Rusya, Türkiye’ye Afrin’i verip, bunun karşılığında Ankara’nın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için desteğini alabilir.”