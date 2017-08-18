Rus bakan, Türk domatesine ‘yeşil ışık’ yaktı

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Rusya, Türkiye’den ithalatı yasaklanan domates için ekim ayını gösterdi.

Suriye’de Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından Rusya ile Türkiye arasında bozulan ilişkilerin bir sonucu olarak Türkiye’de üretilen domatesin Rusya’ya girişi yasaklanmıştı.

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Türkiye’nin ‘özrü’ sonrasında ilişkilerde iyileşme gözlemlense de Rusya, söz konusu yasağı kaldırmamıştı.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Türkiye’nin Rusya’ya domates ihracı hakkındaki sorunların 20 Ekim’e kadar çözülebileceğini söyledi.

Reuters’ın aktardığına göre Novak, domates ihracıyla ilgili sorunların giderilmesi için Moskova’nın hazırladığı önerilerin 13 Eylül’e kadar ortaya konulacağını bildirdi.