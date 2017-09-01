Rus bakan kışı işaret etti: Domates ithalatı başlayabilir

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Rusya Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, kış döneminde Türkiye’den domates ithalatına başlayabileceklerini söyledi.

Suriye’de Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından Rusya ile Türkiye arasında bozulan ilişkilerin bir sonucu olarak Türkiye’de üretilen domatesin Rusya’ya girişi yasaklanmıştı.

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Türkiye’nin ‘özrü’ sonrasında ilişkilerde iyileşme gözlemlense de Rusya, söz konusu yasağı kaldırmamıştı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Rus devlet televizyonu Rossiya-24’e konuşan Tarım Bakanı Tkaçev, yerel üreticilerin talebi karşılayamamasından dolayı Türkiye’den az miktarda domates ithalatına başlayabileceklerini söyledi: “Türk tarafına şu öneriyi yapabiliriz: İlk etapta, üreticilerimizin hava koşullarından dolayı yeterli arzı sağlayamadıkları kış döneminde ve ilkbaharın başında domates ithal edebiliriz.”