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Rus bakan kışı işaret etti: Domates ithalatı başlayabilir

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Rusya Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, kış döneminde Türkiye’den domates ithalatına başlayabileceklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Suriye’de Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından Rusya ile Türkiye arasında bozulan ilişkilerin bir sonucu olarak Türkiye’de üretilen domatesin Rusya’ya girişi yasaklanmıştı.

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Türkiye’nin ‘özrü’ sonrasında ilişkilerde iyileşme gözlemlense de Rusya, söz konusu yasağı kaldırmamıştı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Rus devlet televizyonu Rossiya-24’e konuşan Tarım Bakanı Tkaçev, yerel üreticilerin talebi karşılayamamasından dolayı Türkiye’den az miktarda domates ithalatına başlayabileceklerini söyledi: “Türk tarafına şu öneriyi yapabiliriz: İlk etapta, üreticilerimizin hava koşullarından dolayı yeterli arzı sağlayamadıkları kış döneminde ve ilkbaharın başında domates ithal edebiliriz.”

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