Rus askeri polisi, Kobani’de

Türkiye ve Rusya arasında varılan ‘Soçi mutabakatı’nın ardından, devriye görevi yapacak Rus askeri polisi, Fırat nehrini geçerek Suriye’nin kuzeyindeki sınır kenti Kobani’ye (Ayn el-Arab) vardı. ABD askerleri Başkan Donald Trump’ın kararı doğrultusunda bu bölgeden çekilmişti.

Fotoğraflar: Reuters

Reuters’in Rus TASS haber ajansından aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri inzibatının YPG güçlerinin ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırından 30 kilometre geri çekilmesini kolaylaştıracağını açıkladı.

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Suriye sınır muhafızları da bölgede

Rus askeri polisinin Kobani’ye konuşlanmasıyla birlikte, Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat kapsamında Rus ve Suriye güvenlik güçleri tarafından YPG savaşçılarının 30 kilometre içeri çekilme sürecinin denetlenmesi süreci de başlamış oldu.

Amerika’nın Sesi, Soçi mutabakatı kapsamında Suriye sınır muhafızlarının da bölgede konuşlandığını bildirdi. Altı gün sonra da Rus ve Türk askerleri, daha önce ABD’nin Kürt müttefikleriyle konuşlanmış olduğu bölgede, Suriye’nin kuzeydoğusunda sınırdan 10 kilometre içeride ortak devriye görevi icra edecekleri belirtiliyor.

Kobani’nin bölgedeki YPG/YPJ güçleri için özel önemi bulunuyor. 2014-2015 yıllarında Kobani, şiddetli bir IŞİD kuşatmasıyla karşı karşıya kalmış, ABD’nin havadan sağladığı destekle Kürt güçler kuşatmayı yarmayı başarmıştı. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kobani düştü düşecek” sözleri de gündem olmuştu.