Rus askeri kaynak: Serakib’in muhalifler tarafından ele geçirildiği doğru değil

Rus haber ajanslarına konuşan Rus askeri kaynak, Suriye’nin İdlib kentine 15 km uzaklıkta bulunan stratejik konumdaki Serakib kasabasının Suriyeli muhaliflerin eline geçtiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Reuters’ın Rus ajanslardan aktardığına göre askeri kaynak, Suriye hükümetine bağlı güçlerin Serakib’e yapılan saldırıyı püskürttüğünü açıkladı.
Reuters, bu sabah, Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin, Rusya’nın desteklediği Suriye Ordusu’nun 6 Şubat’ta ele geçirdiği Serakib’i bu sabah geri aldıklarına dair haber yayınlamıştı.