Rus askeri kaynak: Serakib’in muhalifler tarafından ele geçirildiği doğru değil

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, İtalya, İran ve Güney Kore’de görülen corona virüsünün neden olduğu Covid-19 vakalarının artışının ‘endişe verici’ olduğunu; ancak virüsün halen kontrol altına alınabileceğini ve salgın tanımına uymadığını belirtti.