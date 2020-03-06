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Yaramazlara biraz batar!

Rus askeri kargo gemisi Boğaz’dan geçerek Karadeniz’e açıldı

Rus askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.

Fotoğraf: DHA

Rusya donanmasının Karadeniz filosuna bağlı ‘Dvinitsa-50’ adlı askeri kargo gemisi saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na girdi. Geminin geçişine iki sahil güvenlik botu eşlik etti.

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Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne ulaşan geminin ön ve arka bölümünde bazı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e açıldı.

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