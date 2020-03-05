Rus analist: Putin Erdoğan’a ‘Aptal değilsen İdlib’de yaptığın her şeye son ver’ demeli

Rusya Jeopolitik Akademisi Başkan Yardımcısı Vladimir Anokhin’e göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da bugün görüşeceği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a söyleyebileceği tek şey var: “Aptal değilsen İdlib’de yaptığın her şeye son ver.”

Erdoğan ve Putin, 22 ekim 2019’da, Rusya’nın Soçi kentinde buluşmuştu. Fotoğraf: Reuters

Pravda gazetesinin internet sitesinde yer alan ‘Putin, Erdoğan’a, Suriye’den çekilmesini söylemeli’ başlıklı haber analizde, iki liderin görüşmesi öncesinde Rusya’nın savunma bakanlığı sözcüsünün Soçi Mutabakatı sonrasında, Birleşmiş Milletler’in terör örgütü olarak nitelediği Tahrir el Şam, Hurras el Din gibi örgütlerin, ılımlı muhalifleri kuzeye, Türkiye sınırına doğru çekilmeye zorladığı, ‘teröristlerin ellerinde tuttukları alanları Türkiye’nin gözlem noktalarıyla birleştirdiğine’ dair ifadelerine yer verildi.

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Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssünün her gün bombalandığı ve ‘Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ederek askeri birimlerini İdlib’e yolladığı’ belirtilen haberde görüşüne yer verilen Rus analist Anokhin, “Herkes Türkiye’ye antipati duyuyor çünkü Erdoğan kesinlikle çılgın bir politika yürütüyor” dedi. Anokhin şöyle devam etti: “Türk birliklerin terörist yapılanmalarla bir hareket etmesi uluslararası ilişkilerin, Soçi ve diğer anlaşmaların altını oyuyor. Bu, Ortadoğu’ya yayılması umulan bir Türk halifeliği kurmak için yapılıyor.”

Rusya’nın, Türkakım doğalgaz boru hattı nedeniyle kendisini biraz ‘aptal durumuna’ düşürdüğünü de öne süren Anokhin, Putin-Erdoğan buluşması sonrasında Suriye’deki savaşın öyle ya da böyle süreceğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki tutumunu göz önüne alırsak Putin’in Erdoğan’a söyleyebileceği tek şey, ‘Dinle, aptal değilsen İdlib’de yaptığın her şeyi durdur’ olur.”

Anokhin, ayrıca, “Bana göre onlar (Türkler) bazı siyasi açıklamalar yapacaklar. Ancak onalara güvenmemeli” dedi.

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Soçi Mutabakatı’nın 10 maddesi

Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019’da varılan Soçi Mutabakatı şunları öngörüyor:

İdlib gerginliği azaltma bölgesi korunacak. Türkiye’nin gözlem noktaları güçlendirilecek.

Rusya Federasyonu, İdlib’de askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri alacak ve mevcut statüko korunacak.

Silahsızlandırma bölgesi oluşturulacak, bölge 15-20 km olacak. Silahsızlandırma bölgesinin sınırları, sahadaki çalışmalarla belirlenecek.

Tüm radikal terörist gruplar silahlasızlandırma bölgesinden 15 Ekim’e kadar çıkarılacak.

Çatışan taraflara ait tüm tanklar, çok namlulu roketatarlar, toplar ve havanların da aralarında olduğu ağır silahlar 10 Ekim’de İdlib’deki silahsızlandırma bölgesinden çekilecek.

Silahsızlandırma bölgelerindeki denetimler, Türk ve Rus askerleri tarafından yapılacak. İnsansız hava araçlarıyla havadan da denetim yapılacak.

M4-M5 otoyolu, güvenliğinin yıl sonuna kadar sağlanması suretiyle trafiğe açılacak.

İdlib’de sürdürülebilir ateşkes rejiminin sağlanabilmesi için etkili önlemler alınacak.

İran, Türkiye, Rusya ortak koordinasyon merkezi geliştirecek.

İki taraf, her türlü tezahürde Suriye’deki terörizmle mücadele konusunda kararlılıklarını yineledi.



