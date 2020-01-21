Rus ajansının iddiası: S-400 anlaşmasında ‘teknoloji transferi’ yok

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığı Rusya ile yaptığı anlaşmada ‘teknoloji transferi’nin yer almadığı öne sürüldü.

Fotoğraflar: Reuters

Rus devlet ajansı TASS’ın askeri ve diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Rusya ile Türkiye arasında yapılan S-400 sözleşmesinde ‘Türkiye anlaşmalarla birlikte iki S-400 bataryası ve 120’den fazla karadan havaya güdümlü füze, yardımcı ekipman ve yedek parça satın aldığı‘ belirtiliyor; ‘kısmen dahi olsa teknoloji transferi yapılmasına ilişkin bir madde yer almıyor.’

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S-400 anlaşması

2017 yılında Rusya’yla S-400 füzeleri için 2 milyar 500 milyon dolarlık anlaşma yapıldığı bildirilmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzaların atıldığını ve Moskova’ya ön ödeme yapıldığını açıklamıştı. Fakat S-400 füzeleri için ‘teknoloji transferi’ talep eden Türkiye’ye Rusya tarafından net bir cevap verilmemişti.

8 Nisan 2018’de ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan’la düzenlediği ortak basın toplantısında teknoloji transferi konusunun ‘siyasi güven değil, tamamıyla ticari bir mesele olduğunu’ belirtmişti. Putin’in açıklaması üzerine iki ülke arasındaki anlaşmada ‘kısmi teknoloji transferi’nin mümkün olabileceğine ilişkin bir gündem oluşmuştu.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec tarafından imal edilen ve satılan S-400 füzelerinin ilk grubunun sevkiyatı 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

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15 Eylül’de ise Milli Savunma Bakanlığı, S-400’lerin ikinci batarya malzemelerinin Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’na intikalinin tamamlandığını, sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimlerinin devam ettiğini ve sistemin Nisan 2020’de faal hale getirilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, geçen sene 4 Kasım’da taraflar arasında ‘teknoloji transferi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü’ belirterek, sistemi aktif hale getirmeye ilişkin söz konusu takvimin bu yılın sonuna sarkabileceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye üretici ortaklarından olduğu ancak projeye katılımının askıya alındığı F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını yasaklayan ve yaptırım uygulanmasını öngören 2020 savunma bütçesini 12 Aralık’ta imzalamıştı.