Rus ajansı: SU-35 savaş uçağı satışı için Türkiye ile görüşmeler yürütülüyor

Üst düzey bir Rus yetkili, Rusya’nın Türkiye’ye Rus yapımı Sukhoi SU-35 savaş uçağının muhtemel satışı için görüşmeler yürüttüğünü ancak somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Moscow Times

Açıklama Rusya’nın RIA haber ajansında yer aldı.

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Türkiye ve ABD, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

ABD S-400’lerin NATO’nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının güvenliğine tehdit oluşturduğunu savunuyor.

ABD, Türkiye’nin temmuz ayında Rusya’dan S-400’leri satın almasının ardından Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı ancak Ankara şimdiye kadar uyarıları dikkate almadı.

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