Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rus ajansı: Muhaliflerin Serakib’e girme girişimi püskürtüldü

Suriyeli muhalif güçlerin, İdlib vilayetinin stratejik konumdaki Serakib kentini ve M5 otoyolunu tekrar top ateşine tutmaya başladığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Serakib, Şam’ı Halep’e bağlayan M5 karayolu ile Halep’i Akdeniz’e bağlayan karayolunun kesişiminde bulunduğu için stratejik önemi yüksek. Kent bir ay içinde iki kez el değiştirdi. Şu an Suriye ordusunun kontrolünde.

Reklam

Moskova, 2 Mart’ta Rus askeri polisinin de Serakib kasabasına girdiğini açıklamıştı.

Rauters’in Rus RIA ajansına dayandırdığı habere göre gece saatlerinde Serakib’e girmeye çalışan muhalif kuvvetler Suriye ordusunca püskürtüldü. Hükümet güçleri muhalif mevzileri ateş altına aldı.

Rusya: Askeri polisimiz Serakib’de

Rus askeri kaynak: Serakib’in muhalifler tarafından ele geçirildiği doğru değil

Reuters: Türkiye’nin desteklediği muhalifler Serakib’i ele geçirdi

Suriye ordusu, stratejik kasabaya girdi; Türk topçusu Suriye güçlerine ateş açtı

SON HABERLER

Vakıfbank’ın borçlanma limiti artırılıyor

Vakıfbank yurt içinde ihraç edeceği borçlanma araçlarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdindeki tedavül limitinin 17 milyar liraya yükseltilmesine yönelik başvurular için genel müdürlüğe yetki verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...