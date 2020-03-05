Rus ajansı: Muhaliflerin Serakib’e girme girişimi püskürtüldü

Suriyeli muhalif güçlerin, İdlib vilayetinin stratejik konumdaki Serakib kentini ve M5 otoyolunu tekrar top ateşine tutmaya başladığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Serakib, Şam’ı Halep’e bağlayan M5 karayolu ile Halep’i Akdeniz’e bağlayan karayolunun kesişiminde bulunduğu için stratejik önemi yüksek. Kent bir ay içinde iki kez el değiştirdi. Şu an Suriye ordusunun kontrolünde.

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Moskova, 2 Mart’ta Rus askeri polisinin de Serakib kasabasına girdiğini açıklamıştı.

Rauters’in Rus RIA ajansına dayandırdığı habere göre gece saatlerinde Serakib’e girmeye çalışan muhalif kuvvetler Suriye ordusunca püskürtüldü. Hükümet güçleri muhalif mevzileri ateş altına aldı.