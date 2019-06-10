Rumlar, Fatih sondaj gemisi mürettebatı için tutuklama kararı çıkardı

Kıbrıs Cumhuriyeti, ada çevresinde doğalgaz arama çalışması yapan Fatih sondaj gemisi çalışanları hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Fotoğraf: DHA

Doğu Akdeniz’de Rumların doğalgaz çıkarma çalışmalarına misilleme olarak Ankara, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait Fatih sondaj gemisine bölgede arama çalışmaları yaptırıyordu. Ankara’nın KKTC kıta sahanlığında olduğu gerekçesiyle yasal kabul ettiği bu çalışmayı, sözkonusu alanı Kıbrıs Cumhuriyeti adına ‘ekonomik münhasır bölge’ kabul eden Rum tarafı yasadışı sayıyor. Arama adanın 36-50 mil açıklarında Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı gemilerin korumasında devam ediyor.

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İHA’nın haberine göre Rum yönetiminin çıkardığı tutuklama kararı gemide görevli mürettebatı ve TPAO ile işbirliği yapan şirketlerin 25 yetkilisini kapsıyor. Rumlar tutuklama kararının uluslararası olarak uygulanması için girişimlere de başladı.

Fatih sondaj gemisinde İngiliz ve Türk personel bulunuyor. TPAO, ikisi Amerikan biri Hırvat olmak üzere, sondaj işi yapan üç şirketle işbirliği yapıyor.