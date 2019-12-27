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Yaramazlara biraz batar!

Rumelihisarı açıklarında kargo gemisi kıyıya çarptı: Makinesi arızalanmış

İstanbul Boğazı’nda, Rumelihisarı’nda bir kargo gemisi karaya oturdu.

Fotoğraf: DHA

Ukrayna’nın Odessa kentinden İstanbul’a gelen Liberya bandıralı kargo gemisi ‘Songa İridium’, bugün öğle saatlerinde Sarıyer ilçesinde kıyıya çarptı.

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Geminin neden rotasından çıktığı bilinmiyor. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yok. Kazanın ardından gemi römorkörlerle kıyıdan çekildi.

‘Makine arızası varmış’

Valilik şu bilgileri verdi: “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı ‘Songa Irıdıum’ adlı yük gemisi, saat 12:00’de Makine arızası sinyali vermiş, 12:13’te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir.

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Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şu an itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir.”

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